Am Mittwoch, dem 14. Juni, sollen die Apotheken in Deutschland auf ihre Lage aufmerksam machen. Die ABDA hat diesen Tag zum bundesweiten Apotheken-Protesttag erklärt und angekündigt, Apothekenschließungen zu unterstützen. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg (LAV) beispielsweise hat einer Mitteilung zufolge seine knapp 2.200 Mitgliedsapotheken bereits dazu aufgefordert, an diesem Tag die Apotheken geschlossen zu halten. Die Versorgung sollen die Notdienstapotheken sicherstellen. Auch in Bayern ruft der Verband zu Schließungen auf.

LAV BaWü rechnet mit großer Beteiligung

LAV-Präsidentin Tatjana Zambo erklärt dazu: „Wir Apotheker sind eine geduldige und eher ruhige Berufsgruppe. Aber so kann es einfach nicht weitergehen! Es gibt nur politische Lippenbekenntnisse und warme Worte. Wir haben den nachhaltigen Eindruck, die Politik nimmt unsere Belange nicht ernst, denn auf politische Entscheidungen warten wir seit Jahren vergeblich.“ Der LAV rechne mit einer sehr großen Beteiligung an den Protestmaßnahmen, denn der Frust und Ärger in den Apotheken sei enorm, erklärt die LAV-Präsidentin. „In jeder Apotheke laufen seit 10 Jahren und länger die Kosten aus dem Ruder. 10 Jahre, in denen auch bei uns die Betriebs- und Personalkosten gestiegen sind. Die uns zugestandene und staatlich geregelte Vergütung wurde indes nicht angepasst. Nicht einmal auf der Höhe der Inflation. Im Gegenteil: Durch eine Erhöhung des sogenannten Kassenabschlags werden wir vom Gesetzgeber seit Jahresbeginn zusätzlich finanziell belastet.“

Auch in den sozialen Netzwerken wird für den Protest getrommelt, doch es gibt auch Stimmen von Kolleg:innen, die eher zurückhaltend sind.