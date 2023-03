Das Echo ließ nicht lange auf sich warten: Nachdem Lauterbach seinen Entwurf am Valentinstag vorgelegt hatte, beschloss der ABDA-Gesamtvorstand Ende Februar in Berlin einen zehn Punkte umfassenden Forderungskatalog an die Politik, in dem er vor allem die Honorierung der Apotheken sowie deren Kompetenzen in den Fokus rückt. Innerhalb des Berufsstands stieß der Katalog ebenso wie die neue Tonalität der Präsidentin, Gabriele Regina Overwiening, auf viel Zuspruch.