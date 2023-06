Die ABDA hatte diese Formulierung in ihrer Stellungnahme kritisiert und als Alternative vorgeschlagen: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und holen Sie ärztlichen oder apothekerlichen Rat ein“. Denn es sei nicht erforderlich, dass zu Risiken und Nebenwirkungen eine beliebige Person in der Apotheke angesprochen werde. „Entscheidend ist vielmehr, dass ein Apotheker oder eine Apothekerin kontaktiert wird“, hieß es in der Stellungnahme. Durchgedrungen ist sie damit nicht.

Nun sind also die Anbieter der betroffenen Arzneimittel sowie die von ihnen beauftragten Werbeagenturen gefragt. Die neue Vorgabe im Heilmittelwerbegesetz wird genau fünf Monate nach Inkrafttreten des ALBVVG wirksam werden. Das Engpassgesetz wird voraussichtlich im Laufe des Juli, spätestens aber zum 1. August in Kraft treten – dem Stichtag für die neuen Austauschregeln für Apotheken im Fall eines Engpasses. Damit wird die Pflichttext-Neuerung voraussichtlich spätestens am 1. Januar 2024 scharf gestellt. Mit dieser Übergangsfrist mit soll den pharmazeutischen Unternehmen wie auch der Werbewirtschaft Zeit gegeben werden, sich auf die neue Rechtslage einzustellen und die Werbung für Arzneimittel entsprechend zu ändern.