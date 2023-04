Betriebserlaubnis statt Präqualifizierung bei apothekenüblichen Hilfsmitteln

So spricht sich beispielweise Nordrhein-Westfalen dafür aus, dass künftig für die Abgabe von apothekenüblichen Hilfsmitteln für Apotheken keine Präqualifizierung mehr erforderlich sein soll. Stattdessen soll die Apothekenbetriebserlaubnis ausreichen, um nachzuweisen, dass man die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Das soll im SGB V verankert werden. Apothekenübliche Hilfsmittel sind demnach Hilfsmittel, für die keine handwerkliche Zurichtung erforderlich ist und die insbesondere der Applikation von Arzneimitteln oder der Unterstützung der Arzneimitteltherapie sowie der Inkontinenz- oder der Diabetiker- oder der Palliativversorgung dienen.

Nicht erforderliche Doppelregulierung und unnötige Bürokratie

Begründet wird dies damit, dass Apotheken im Gegensatz zu anderen mit Hilfsmitteln versorgenden Stellen, wie zum Beispiel Sanitätshäuser, der staatlichen Überwachung unterliegen und per Gesetz an die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) sowie die damit einhergehenden hohen räumlichen und sachlichen Voraussetzungen gebunden sind. Insofern führe die Präqualifizierung speziell bei Apotheken zu einer nicht erforderlichen Doppelregulierung und unnötigen Bürokratie, ohne damit einen Mehrwert zu einer sichereren oder qualitativ höherwertigeren Patientenversorgung zu leisten, heißt es. Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels werden hierdurch Fachkräfte gebunden, die in der Versorgung dringend benötigt werden. Zudem seien die Anforderungen an Lagerung und Abgabe von Arzneimitteln als Waren besonderer Art in der Regel um ein Vielfaches höher als bei apothekenüblichen Hilfsmitteln. Die Einhaltung dieser Vorschriften werde auch nach Erlaubniserteilung regelmäßig überprüft. Darüber hinaus erwerben Apothekerinnen und Apotheker im Rahmen ihres Studiums sowie der sich daran anschließenden Praxisphase umfassende Kenntnisse auch in der Auswahl und Anwendung von apothekenüblichen Hilfsmitteln und anderen Medizinprodukten, zu denen Applikationshilfen für Arzneimittel wie Spritzen, Kanülen oder Inhalationshilfen ebenso gehören wie auch Inkontinenzhilfen, Lanzetten, Trinknahrung und so weiter.