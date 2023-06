Jedes Jahr aufs Neue testen die Verbraucherzeitschriften „Ökotest“ und „Test“ Sonnenschutzmittel. In der Vergangenheit haben Produkte aus der Apotheke dabei nicht immer gut abgeschnitten. Selbst wenn sie gut abschneiden, wird von „Stiftung Warentest“ oft hervorgehoben, dass guter Sonnenschutz nicht teuer sein muss und auch in Discountern oder Drogerien erworben werden kann – so auch wieder in der aktuellen Juli-Ausgabe [1].

Sicher ist jedenfalls, dass der Preis einer Sonnencreme nicht dazu verführen sollte, sie allzu sparsam aufzutragen. „Macht man es richtig, sollte eine 200 ml-Flasche nach ca. fünfmaligem Eincremen des ganzen Körpers eines Erwachsenen leer sein“, erklärt dazu das Bundesamt für Strahlenschutz. Trägt man beispielsweise nur die Hälfte auf, könne dadurch der Lichtschutzfaktor um zwei Drittel verringert werden [2]. Noch kritischer ist dieser Punkt, wenn der auf der Packung ausgelobte Sonnenschutzfaktor gar nicht stimmt. War das im aktuellen Test der Fall, hat „Stiftung Warentest“ die betroffenen Produkte im Sinne eines „K.-o.-Kriteriums“ keiner weiteren Prüfung unterzogen.