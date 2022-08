Sonnenschutzmittel aus der Apotheke: drei sind „spitze“

In diesem Zusammenhang gibt sie übrigens einen für Apotheker:innen wohl eher ungewöhnlichen Tipp: „Für UV-Schutz plus Pflege erst eine Bodylotion auftragen, gut einziehen lassen, dann Sonnenschutzmittel verwenden.“ Denn sonst dürfte in der Apotheke eher die Faustregel bekannt sein, dass der Sonnenschutz stets zuerst aufgetragen werden sollte, damit die UV-Filter in die Haut einziehen können. Beispielsweise die Marke Dermasence setzt sich auch mit dieser Fragestellung auf ihrer Homepage auseinander: „Damit die in der Sonnencreme enthaltenen Filtersubstanzen wirken können, müssen sie teils in die obere Hautschicht, die Hornschicht, eindringen. Fetthaltige Cremes oder reichhaltige Seren behindern die Wirkung der Filter, denn sie bilden eine ölige Schicht auf der Haut“, heißt es dort. Fettfreie/fettarme Konzentrate oder Seren könnten jedoch unter die Sonnencreme aufgetragen werden, meint auch Dermasence.