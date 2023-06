Was sagt Ökotest zu Sonnencremes aus der Apotheke?

Was haben Avène Mineralische Sonnenmilch 50+, Eucerin Sun Allergy Protect Gel-Creme LSF 50+, Ladival Allergische Haut Sonnenschutzgel 30 und La Roche-Posay Anthelios Hydratisierende Lotion 30 gemeinsam? Alle vier apothekenüblichen Produkte sind laut Herstellerangaben besonders hautverträglich und als „sensitiv“, „empfindliche Haut“ oder „allergische Haut“ ausgelobt. Außerdem gehören alle vier zu den dieses Jahr von Ökotest bewerteten Produkten. Hierfür wurden unter anderem geprüft, was in den hautverträglichen Sonnencremes, -gels und -lotionen enthalten ist und ob auf bedenkliche UV-Filter – wie Octocrylen –, kritische Inhaltsstoffe oder allergisierende Duftstoffe verzichtet wurde.