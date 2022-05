Die Hersteller Pierre Fabre und Stada verzichten allerdings in ihren Verpackungen darauf, recyceltes Plastik einzusetzen – wie die meisten anderen als „sehr gut“ bewerteten Sonnencremes auch (z. B. die Cremes von dm oder Hipp). Besser in diesem Punkt schneiden nur die beiden als zertifizierte Naturkosmetik deklarierten Sonnencremes, Alverde Kids und Lavera Kids, ab: Sie setzen bereits auf ein Drittel beziehungsweise zwei Drittel Rezyklatanteil in ihren Verpackungen. Als UV-Filter nutzen sie mineralische UV-Filter in Nanoform, wobei Lavera dies wohl vergessen hat, zu deklarieren – ein Fauxpas, der Ökotest nicht entgeht.