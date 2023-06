ProHerz: Herzinsuffizienz besser managen

Um Patienten mit Herzinsuffizienz zu unterstützen, wurde „ProHerz“ als erste kardiologische DiGA entwickelt. Die App dient der Therapiebegleitung und soll dazu beitragen, das Selbstmanagement zu verbessern sowie Veränderungen im Krankheitsverlauf frühzeitig zu erkennen.

Zu diesem Zweck wird die App täglich mit Vitalwerten wie Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Puls, Temperatur und Gewicht gefüttert – eine integrierte Funktion erinnert daran. Je nach verwendetem Messgerät können die jeweiligen Werte dabei manuell eingetragen oder per Bluetooth automatisch übermittelt werden.

Die Werte werden von der App analysiert und die Nutzenden bei auftretenden Warnzeichen entsprechend informiert. Notfallsituationen sollen so verhindert werden. Um die Analyse auf die persönlichen Gegebenheiten abzustimmen, kann der behandelnde Arzt die in der App hinterlegten Standard-Grenzwerte an die individuellen Therapieziele anpassen.