Erneut hat ein Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) Insolvenz angemeldet: Aidhere erklärte am 25. Mai in einer Pressemitteilung, dass zwei Tage zuvor Antrag auf Eröffnung eines diesbezüglichen Verfahrens beim Amtsgericht Hamburg gestellt wurde. Erforderlich sei das geworden, nachdem durch eine Entscheidung der Schiedsstelle der ursprüngliche Vergütungsbetrag für die DiGA Zanadio um mehr als die Hälfte reduziert wurde, so das Unternehmen. Wie Handelsblatt Inside berichtet, ist dies schon die dritte Insolvenz eines DiGA-Anbieters. Zuvor gingen bereits Rehappy (App für Schlaganfallpatienten) und Newsenselab (M-sense Migräne) in Konkurs.

Zanadio ist eine App zur digitalen Behandlung von Adipositas und war Ende Oktober 2020 vorläufig ins DiGA-Verzeichnis aufgenommen worden. Die Kosten für Apps in dem Verzeichnis werden von den Kassen erstattet. Die vorläufige Aufnahme erfolgt, wenn ein positiver Versorgungseffekt noch nicht nachgewiesen werden konnte. Verlangt wurden für die App laut Handelsblatt zu dem Zeitpunkt 499,80 Euro pro Versicherten im Quartal.

Im Mai 2022 wurde die Anwendung nach der Erprobungsphase und dem Nutzennachweis dann dauerhaft im Verzeichnis aufgenommen. Kann der DiGA-Anbieter in der Erprobungsphase den Preis noch selbst bestimmen, haben im Anschluss allerdings die Krankenkassen ein Wörtchen mitzureden. Da es zu keiner Einigung mit dem Spitzenverband kam, setzte ein Schiedsgericht den Preis nun bei 218 Euro an. In der Konsequenz bedeutet dies aber nicht nur eine sehr viel geringere Vergütung – da der Preis rückwirkend ab Oktober 2021 gilt, warten auch Rückzahlungen auf das Unternehmen. Laut Handelsblatt geht es um einen Bruttobetrag von mehr als 10 Millionen Euro.