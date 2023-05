Christiansen wiedergewählt

Die neu gewählte Kammerversammlung der Apothekerkammer Schleswig-Holstein kam am 3. Mai zu ihrer konstituierenden Sitzung in Kiel zusammen. Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen blickte in seiner Bewerbung zur Wiederwahl auf seine erste Amtszeit zurück. Er habe der Apothekerschaft im Land eine Stimme geben wollen, die nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in Berlin gehört werde. Er verstehe die Kammer als politische Kammer und sich als politischen Präsidenten. Christiansen erklärte: „Die Apothekerkammer ist in meinen Augen in erster Linie eine Interessensvertretung und ein Dienstleister, und erst nachrangig ist sie auch eine Behörde.“ Rückblickend war es ihm besonders wichtig, den Botendienst „aus der Schmuddelecke herauszuholen“. Mit Blick auf die aktuelle Politik betonte er den Kontakt zu Bundeswirtschaftsminister Habeck, über den er bereits bei der INTERPHARM „Apotheke und Wirtschaft“ berichtet hatte. Christiansen erklärte, die politische Arbeit sei das „Bohren dicker Bretter“. Inhaltlich bekräftigte er die vorliegenden zehn Forderungen der ABDA.