Kleine Nachjustierungen bei erweiterten Austauschregeln

Auch künftig sollen Apotheken flexibel agieren können, wenn Arzneimittel nicht lieferfähig sind. Im Entwurf für das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) ist vorgesehen, dass die einst in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung verankerten Regelungen, die in erster Linie Kontakte während der Pandemie reduzieren sollten, jedenfalls in groben Zügen in einem neuen Absatz 2a des § 129 SGB V verstetigt werden. Unter anderem wurden die großzügigeren Austauschregeln für „verordnete“ Arzneimittel an deren „Nichtverfügbarkeit“ geknüpft. Eine Nichtverfügbarkeit liegt dabei vor, wenn sie trotz zwei unterschiedlicher Verfügbarkeitsanfragen beim pharmazeutischen Großhandel nicht „innerhalb einer angemessenen Zeit“ beschafft werden können.

Laut einem Änderungsantrag der Ampelfraktionen zum ALBVVG, der morgen vom Gesundheitsausschuss des Bundestages beschlossen werden soll, soll nun nicht mehr die Rede vom „verordneten“ Arzneimittel sein, das nicht verfügbar und damit auszutauschen ist, sondern vom „nach Maßgabe des Rahmenvertrags (…) abzugebenden“ Arzneimittel. Zur Begründung wird ausgeführt, dass das verordnete Arzneimittel lediglich den Ausgangspunkt für die Auswahlregelung zur Bestimmung des abzugebenden Arzneimittels darstelle. Entscheidend sei aber die Nichtverfügbarkeit des Arzneimittels, das unter Berücksichtigung des Rahmenvertrages von der Apotheke abgegeben werde. Damit wird eine Anregung der ABDA umgesetzt.