Insbesondere hält die ABDA die in § 129 Sozialgesetzbuch V (SGB V) geplante Nachfolgeregelung für die erleichterten Austauschregeln der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, die derzeit noch bis Ende Juli in gesetzlichen Übergangsregelungen verankert sind, für unzureichend. Zwar gingen die gegenüber dem Referentenentwurf vorgenommenden Änderungen (Abkehr von der Verknüpfung mit einer neuen BfArM-Liste) in die richtig Richtung – aber noch lange nicht weit genug. Die Apotheken bräuchten hier mehr Bewegungsspielraum und weniger bürokratische Anforderungen, so die Stoßrichtung der ABDA im Groben.

Wie schon in der Stellungnahme im Februar, fordert die ABDA auch jetzt, bei den erweiterten Austauschregeln primär auf die in der Apotheke vorrätigen Arzneimittel abzustellen. So könne die Abgabe eines wirkstoffgleichen Arzneimittels zügig und flexibel geschehen – ohne Bestellvorgänge auszulösen, Patienten erneut in die Apotheke zu bestellen und viel zu dokumentieren.

Der Gesetzentwurf knüpft derzeit an eine „Nichtverfügbarkeit“ an, die vorliegt, „wenn das Arzneimittel innerhalb einer angemessenen Zeit durch zwei unterschiedliche Verfügbarkeitsanfragen bei vollversorgenden Arzneimittelgroßhandlungen (…) nicht beschafft werden kann“. Die ABDA verweist darauf, dass eine Abfrage bei zwei Großhandlungen die Lage gegenüber den jetzt bestehenden Regelungen des Rahmenvertrags sogar erschweren würde. Denn diese lassen auch zu, dass lediglich ein Großhändler befragt wird – mit zwei Anfragen, zwischen denen ein angemessener zeitlicher Abstand liegt. Und sie betont, dass schon das jetzige Verfahren zur Feststellung der Lieferfähigkeit im Rahmenvertrag „bürokratisch, schwerfällig und retaxanfällig“ sei.

Auch Austausch gegen Rezeptur oder andere Darreichungsform soll möglich sein

Weiterhin fordert die ABDA, dass im Fall, dass kein wirkstoffgleiches Arzneimittel in der Apotheke vorrätig und das abzugebende Arzneimittel nicht lieferbar ist (festgestellt durch eine Nachfrage bei einem Großhändler oder dem pharmazeutischen Unternehmen), auch ein in der Apotheke hergestelltes Rezeptur- oder Defekturarzneimittel oder eine andere Darreichungsform abgeben werden kann. Und wenn gar nichts geht oder Notdienst ist und es schnell gehen muss, soll auch der Aut-simile-Austausch möglich sein – nach Rücksprache mit dem Arzt, wenn dieser erreichbar ist. Nicht zuletzt müssten in diesen Fällen Beanstandungen und Retaxationen der Krankenkassen ausgeschlossen sein, so wie es die Apotheken aus der Pandemie kennen.

Ebenfalls wie in der ersten Stellungnahme fordert die ABDA überdies eine Ergänzung in § 129 SGB V, die Nullretaxationen einen Riegel vorschiebt. Hier sei angesichts der Haltung des Bundessozialgerichts zu diesem Thema dringend eine gesetzliche Regelung nötig.