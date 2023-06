G-BA legt Kriterien für Austausch von Biopharmazeutika fest

Auch wenn seit geraumer Zeit klar ist, dass massiver Kostendruck die Versorgungssicherheit gefährden kann – im Bereich der biotechnologisch hergestellten Arzneimittel will der Gesetzgeber den Krankenkassen zu weiteren Einsparungen verhelfen. Ähnlich wie bei Generika sollen statt teurer Originale möglichst kostengünstige Biosimilars zum Einsatz kommen. Die Weichen dafür wurden 2019 mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) gelegt. Damals wurde dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aufgegeben, in seiner Arzneimittel-Richtlinie Hinweise zur Austauschbarkeit von biologischen Referenzarzneimitteln zu verankern. Für Ärzte sollte dies noch 2020 geschehen, für Apotheken bis August 2022. Während für die Ärzteschaft seit November 2020 die Hinweise des G-BA für eine wirtschaftliche ärztliche Verordnungsweise von Biologika gelten, blieb das Vorhaben auf Apothekenebene stecken. Die Widerstände, vor allem aus der Industrie, aber auch aus der Apothekerschaft, waren und sind massiv. Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz gab der Gesetzgeber den Plänen daher ein weiteres Jahr Aufschub und beschränkte den Regelungsauftrag für den G-BA überdies: Zunächst sollte es nur Hinweise für Apotheken zur Austauschbarkeit von parenteralen Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln zur unmittelbaren ärztlichen Anwendung bei Patientinnen und Patienten geben.