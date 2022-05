Hersteller lehnen Biosimilar-Austauschpflicht in Apotheken ab

Der G-BA überarbeitet aktuell die Arzneimittel-Richtlinie, um dem per Gesetz ab August vorgegebenen Austausch von Biologika und Biosimilars in den Apotheken einen Rahmen zu geben. In ihren Stellungnahmen zum Entwurf gehen die Herstellerverbände hart mit dem Gremium ins Gericht: Einerseits setze es nicht um, was der Gesetzgeber fordert, andererseits überschreite es punktuell seine Kompetenzen. Die Kassen hingegen wittern massive Einsparpotenziale.