Vor mehr als vier Jahren, im Juni 2016, wurde das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) beschlossen. Darin enthalten war unter anderem eine Änderung in § 129 SGB V, die vorsieht, dass Apotheken ab 16. August 2022 biotechnologisch hergestellte Arzneimittel wie Generika austauschen sollen – wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) vorab eine Austauschbarkeit in Bezug auf ein biologisches Referenzarzneimittel festgestellt hat. Ist letzteres der Fall und der Arzt oder die Ärztin wollen dies nicht, hilft dann wie bei Generika auch hier das Aut-idem-Kreuz.