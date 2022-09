Dies werde in vielen Mitgliedstaaten bereits praktiziert, heißt es. Nun soll das gemeinsame Statement für eine einheitliche Herangehensweise in der gesamten EU sorgen und so mehr Klarheit für die Angehörigen der Gesundheitsberufe schaffen. Außerdem trage eine gemeinsame Linie dazu bei, dass mehr Patienten EU-weit Zugang zu biologischen Arzneimitteln haben. Die von EU-Experten der Biosimilar Working Party und der Heads of Medicines Agencies Working Group of Biosimilars verfasste Erklärung wurde bereits am 22. Juli 2022 vom Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA, dem CHMP, gebilligt.

Die Einschätzung basiert der EMA-Mitteilung zufolge auf den Erfahrungen aus der klinischen Praxis, wo es üblich geworden ist, dass Ärzte bei ihren Patienten zwischen verschiedenen biologischen Arzneimitteln wechseln. Zugelassene Biosimilars hätten im Vergleich zu ihren Referenzarzneimitteln eine ähnliche Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität bewiesen, heißt es, und die Analyse von Sicherheitsdaten aus mehr als einer Million Patientenbehandlungsjahren habe keinen Anlass zu Sicherheitsbedenken gegeben. Daher sind die EU-Experten der Ansicht, dass ein Biosimilar, wenn es in der EU zugelassen ist, anstelle seines Referenzprodukts (oder umgekehrt) verwendet oder durch ein anderes Biosimilar desselben Referenzprodukts ersetzt werden kann.