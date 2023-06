Frakturrisiko senken durch hohe Proteinzufuhr?

Dazu wurden elf systematische Reviews mit oder ohne Metaanalyse von randomisiert kontrollierten Studien untersucht. Die Proteinzufuhr der in den Reviews berücksichtigten Studien lag zwischen 0,21 g pro kg Körpergewicht am Tag bis 1,69 g pro kg Körpergewicht am Tag. Das Team der DGE schloss daraus, dass aufgrund dieser uneinheitlichen Werte des täglichen Eiweißverzehrs keine zuverlässigen Schlussfolgerungen zur allgemeinen Knochengesundheit im Zusammenhang mit dem verzehrten Eiweiß ableiten lassen.

Für ältere Erwachsene ergab sich jedoch etwas Neues: In der Untergruppe der über 65-jährigen Personen ist das Hüftfrakturrisiko bei hoher Proteinzufuhr (mehr als 1 g pro kg Körpergewicht pro Tag) möglicherweise verringert. Gerade Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen seien oft inadäquat mit dem Makronährstoff versorgt (im Durchschnitt 0,7 g pro kg Körpergewicht pro Tag) und hätten eine für ihr Alter unterdurchschnittliche Knochendichte und ein damit einhergehendes hohes Frakturrisiko, wie das Forschungsteam feststellte.