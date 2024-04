Wie profitieren Kraftsportler am besten von Proteinshakes?

Bei starker Kraftbeanspruchung sollten es 1,6 bis 2,2 g Proteine pro kg Körpergewicht sein. Diese Mengen können durch eiweißreiche Lebensmittel, wie Quark, Hülsenfrüchte, Fisch oder Milchprodukte gedeckt werden. Proteinshakes können eingesetzt werden, besonders Menschen ab 65 Jahren profitieren von dem zusätzlichen Eiweiß, so Osterkamp-Baerens.

Ältere Kraftsportler profitieren von Eiweiß-Shakes

Bei Menschen ab 65 Jahren fällt die Stimulation der Muskelproteinsynthese durch Krafttraining geringer aus als bei Jüngeren. Diese anabole Resistenz könne durch höhere Eiweißgaben überwunden werden, so Osterkamp-Baerens. Die Professorin für Ernährungswissenschaft und Sportmedizin empfiehlt älteren Menschen, die Krafttraining betreiben, 30 Minuten bis 3 Stunden nach dem Training 0,5 bis 0,6 g Protein pro kg Körpergewicht in Form eines Proteinshakes oder eiweißreichen Lebensmittel aufzunehmen. Das fördert die Aufbauprozesse. Ältere Menschen können so den altersbedingten Muskelabbau verlangsamen, motiviert Osterkamp-Baerens. Jüngere können 0,3 bis 0,5 g pro kg Körpergewicht nach dem Krafttraining aufnehmen, um den Anabolismus zu fördern.