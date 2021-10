Was nutzen High-Protein-Lebensmittel?

Natürlicherweise kommt Eiweiß in tierischen Produkten wie Fleisch, Fisch, Eiern oder Milch vor. Aber auch pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Nüsse sind als natürliche Proteinquelle bekannt. „Eine gesundheitsfördernde, nachhaltige Ernährung liefert eine ausreichende Menge an Nährstoffen mit weitgehend naturbelassenen oder wenig verarbeiteten und abwechslungsreich ausgewählten Lebensmitteln“, so Gahl. Und selbst bei veganer Ernährung lasse sich laut DGE durch gezielte Kombination aus Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln eine ausreichende Versorgung sicherstellen.