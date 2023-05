In dem neuen Umbrella-Review wurden nun Reviews mit Studien berücksichtigt, in denen der Zusammenhang zwischen einer hohen Proteinzufuhr (mehr als 0,8 g pro kg Körpergewicht am Tag) und bestimmten Nierenfunktionsparametern analysiert wurde. Zwischen 19 und 65 Jahren empfiehlt die DGE eine Proteinzufuhr von 0,8 g pro kg Körpergewicht am Tag.

Es wurden sechs systematische Reviews mit Metaanalysen der enthaltenen randomisiert-kontrollierten Studien oder Kohortenstudien eingebunden, sowie drei systematische Reviews ohne Metaanalysen. Die Endpunkte der in den Reviews enthaltenen Studien waren die Entwicklung einer chronischen Nierenerkrankung und/oder Nierensteine. Als Nierenfunktionsparameter wurden die Albuminurie, die glomeruläre Filtrationsrate, der Serumharnstoff, der pH-Wert des Harns und die renale Calcium-Ausscheidung gemessen.