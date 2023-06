7 Punkte für Thüringen

Während die Punkte 5 und 6 sich an die Forderungen der ABDA bezüglich der Erhöhung des Honorars, der Abschaffung von „Null-Retaxationen“ und der Entbürokratisierung anschließen, haben die anderen eine lokale Note, die unter anderem auch die Frage der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum in den Vordergrund stellt. So wird in Punkt 1 darauf hingewiesen, dass es in Thüringen jedes Jahr doppelt so viele Bewerbungen wie Pharmazie-Studienplätze gebe. Gefordert wird deshalb, dass es am Institut für Pharmazie in Jena statt 75 in Zukunft 100 Studienplätze geben soll.