„Ziel muss sein, die Besten nach Thüringen zu locken“

DAZ.online: Frau Dr. Klisch, wie kamen Sie dazu, den Ausbau der Pharmazie in Jena prüfen lassen zu wollen? Warum können nicht sofort mehr Studierende immatrikuliert werden?

Klisch: Unser Anliegen war es, etwas gegen den Fachkräftemangel in Thüringen zu tun. Besonders die ländlichen Regionen bluten aus, weil mehr Fachärzte und Apotheker in Zukunft in den Ruhestand gehen. Wir einigten uns zusammen mit den Fraktionen der CDU, FDP, Linken und Grünen darauf, die Studienplätze in der Medizin um 10 Prozent zu erhöhen. Ich gehe davon aus, dass wir die Pharmazie stärker ausbauen müssten – schön wäre, 20 Studienplätze mehr zu ermöglichen – das entspräche einer Vergrößerung um rund 30 Prozent. In der Pharmazie bräuchte es dafür aber einige bauliche Anpassungen. Daher haben wir den Prüfantrag in die Wege geleitet, den das Parlament nun an das zuständige Ministerium übergeben hat. Das Ministerium übergibt uns den bearbeiteten Antrag vor der gesetzten Frist, sodass wir mit den Ergebnissen der Prüfung spätestens im Sommer nächsten Jahres einen verbindlichen Auftrag für die Pharmazeuten erarbeiten können. Wir hoffen, dass uns das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie schnell Daten liefert und Grundlagen für weitere Konzeptentwicklungen gibt.