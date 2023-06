So informieren Apotheken auf Social Media über ihren Protest

Weshalb die Präsenzapotheken den Versendern aus dem EU-Ausland überlegen sind, stellt sie Schwanenbusch-Apotheke heraus. Apothekerin Janet Olgemöller spielt in ihrem Video auf „Wer-wird-Millionär“-Moderator Günther Jauch an, der üblicherweise „fast alles weiß“ – doch auch wenn der beliebte Quizmaster für Shop Apotheke wirbt, kann der Arzneimittelversender im Akutfall nicht helfen. „Einen ausländischen Versender, der im Zweifelsfall zwei Tage Lieferzeit hat, noch Versandkosten verlangt und noch nicht mal für seine Kunden nachts Notdienst vor Ort anbietet, das braucht wirklich keiner. Das sollte man dem Günther unbedingt mal sagen“, erklärt sie an der Klappe dem Vater einer fiebernden Tochter. Dankbar nimmt er den Fiebersaft entgegen und verspricht, Medikamente künftig vor Ort in der Apotheke zu kaufen.