In dem Beitrag der „Tagesschau“ allerdings zeigt Lauterbach sogar Verständnis für die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (ab Minute 8:10): „Der Beruf der Apothekerin und des Apothekers muss natürlich attraktiv bleiben“, sagt er in dem von der Redaktion gewählten Gesprächsausschnitt. „Entbürokratisierung ist da ganz, ganz wichtig und dass wir auch die Leistungen des Apothekers besser bezahlen. Nicht nur die Abgabe des Medikaments, auch Gesundheitsberatung, Vorbeugeleistungen, in diese Richtung wollen wir uns bewegen. Der Beruf soll aufgewertet werden, aber es geht nicht nur ums Geld.“

Wie es tatsächlich in den Apotheken hierzulande zugeht, schildert Apothekerin Ina Katharina Lucas aus Berlin in dem Clip. Zu Wort kommt auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening, die nochmals die Forderung des Berufsstands nach einer Anpassung der Vergütung unterstreicht. Zum sogenannten Faktenblatt aus dem Hause Lauterbach hatte sie bereits gestern bei der Pressekonferenz im Vorfeld des heutigen Tags der Apotheke Stellung bezogen: Das Ministerium versuche mit dem Papier, die Bevölkerung zu blenden, sagte sie. Denn die Zahlen, die das BMG anführt, seien „in ihrer Interpretation verfehlt“, so die Präsidentin. „Das verurteile ich aufs Schärfste.“