Bei der Vista angestellt ist auch der Apotheker Tibor Harrach, der die pharmazeutische Koordination des Drug-Checking-Projekts übernommen hat. Er war bereits dabei, als in Berlin Mitte der 90er-Jahre in der damaligen Rave- und Party-Szene das Thema Drug-Checking erstmals aufkam. „Ich war da Anfang 30 und im Vorstand des Vereins Eve and Rave aktiv“, sagt Harrach.

Eve and Rave begann 1995 damit, Proben von psychoaktiven Substanzen anzunehmen und durch das Gerichtsmedizinische Institut der Charité untersuchen zu lassen. „Ich kannte damals einige Betroffene in der Partyszene, die ihre Erfahrungen mit zu hoch dosierten oder verunreinigten Substanzen gemacht hatten“, erklärt Harrach seine Motivation. Anderthalb Jahre später beendete allerdings die Berliner Polizei die Arbeit von Eve and Rave. Gegen drei Mitglieder des Vereins wurde Anklage erhoben, sie hätten illegale Substanzen ohne Genehmigung erworben. Obwohl diese Anklagen durch zwei Gerichtsinstanzen abgewiesen wurden, weil durch Mitarbeitende von Drug-Checking-Programmen bei der Annahme von Substanzen zur Analyse kein strafbarer Besitz von Betäubungsmitteln entsteht, endete damit das Thema Drug-Checking in Berlin und in Deutschland – vorerst.