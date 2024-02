Fentanyl in Heroin-Proben gefunden

Die Deutsche Aidshilfe hat in dem bundesweiten Modellprojekt „Rapid Fentanyl Tests in Drogenkonsumräumen“ (RaFT) 1.401 Heroin-Proben auf Verunreinigungen mit Fentanyl getestet. Die Teststreifen lassen nur qualitative Aussagen zu, also ob Fentanyl dem Heroin beigemengt war oder nicht, aber nicht wie viel. 3,56 Prozent (50 Tests) der Heroin-Proben wurden positiv auf Fentanyl geprüft.

In dem Projekt wurden über sechs Monate in 17 Drogenkonsumräumen Fentanyl-Schnelltests angeboten, bei denen bereits ein kleiner Abstrich vom Verpackungsmaterial genügt. Die Deutsche Aidshilfe zeigt sich in der Pressemitteilung zu den Projektergebnissen alarmiert: „Illegal hergestellte synthetische Opioide als Zusatz in anderen Substanzen sind auf dem Vormarsch, weil sie billig und einfach zu produzieren sind. Fentanyl, Nitazene und andere ähnliche Substanzen wirken dabei sehr viel stärker als Heroin. Während bei Heroin 200 Milligramm tödlich wirken, sind es bei Fentanyl schon 2 Milligramm. Wenn Konsumierende nichts von der Beimengung wissen, sind sie daher in Lebensgefahr.“