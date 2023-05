„Apotheken kaputtsparen? Mit uns nicht!“ lautet das Motto des bundesweiten Protesttags, den die ABDA vor kurzem ausgerufen hat. Apothekenschließungen werden an diesem Tag explizit unterstützt, hieß es in einem Schreiben der Standesvertretung an die Kammern und Verbände. Die Versorgung solle über Notdienstapotheken gewährleistet werden. Verbunden ist das Ganze mit einem Appell, auch wirklich mitzumachen: „Der Erfolg des Protesttages hängt maßgeblich von einer großen, flächendeckenden Teilnahme ab“, so die ABDA. Einige Verbände, zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg, sind dem Aufruf bereits gefolgt und haben ihre Mitgliedsapotheken dazu aufgefordert, an diesem Tag die Apotheken geschlossen zu halten. In den sozialen Netzwerken hat eine Reihe von Kolleg:innen erklärt, sich an dem Protest beteiligen zu wollen und am 14. Juni nicht zu öffnen.