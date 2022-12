Linda: Vier Monatsbeiträge für Premium-Mitglieder

Einmal im Jahr ist Zahltag bei der Apothekenkooperation Linda. Dann erhalten besonders aktive Mitgliedsunternehmen Jahresboni ausbezahlt, abhängig von deren Einsatz in der Kooperation. Wie die in Köln ansässige Linda AG in einer Presseerklärung mitteilt, erhalten Premium-Mitglieder für 2022 im Durchschnitt rund vier Mitgliedsmonatsbeiträge erstattet. In der Spitze seien Boni von rund 8.000 Euro erzielt worden, was mehr als den Mitglieds-Jahresbeitrag bedeute. Die individuellen Bonusergebnisse sollen bis spätestens 31.12.2022 ausbezahlt werden.