Parmapharm unterstützt gesund.de

Frank Stuhldreier, einer der parmapharm-Geschäftsführer, sagt dazu: „Wir haben stets klar kommuniziert, dass das Leistungsangebot der parmapharm darauf ausgerichtet ist, den Arbeitsalltag in unseren Gesund-ist-bunt-Apotheken zu erleichtern und gemeinsam den Erfolg zu steigern. Schließlich erwarten unsere Apotheker/-innen genau das von uns: die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen und dadurch den Nutzwert für die Kunden zu erhöhen.“ Aus diesem Grund werde man den rund 320 Apotheken im Gesund-ist-bunt-Netzwerk empfehlen, sich gesund.de anzuschließen.

Seit Kurzem läuft die Migration der Apotheken, die bisher die Apps „callmyapo“ oder „deine Apotheke“ nutzten, zu gesund.de. Auch der Vertrieb für alle anderen Apotheken in Deutschland war Anfang der Woche gestartet. Endverbraucher:innen müssen sich hingegen noch ein wenig gedulden, bis sie gesund.de nutzen können. Dazu heißt es in einem Schreiben vom vergangenen Montag: „Die teilnehmenden Apotheken können sich so als wichtige Akteure in der Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland mit den Funktionen von gesund.de vertraut machen, noch bevor pünktlich vor Einführung des E-Rezepts die Endverbraucher-App noch im zweiten Quartal gelauncht wird.“

Dr. Sven Simons, einer der beiden Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Gesundheit für Deutschland, resümiert: „Die Signale in dieser Woche waren klar: Wir bringen gemeinsam mit allen Partnern die richtige Lösung zur richtigen Zeit in den Markt. Und mit jedem weiteren Partner, mit jeder weiteren Apotheke werden das Netzwerk und die Vorteile für alle angeschlossenen Kunden größer.“