Es ist in der Einschätzung des IQWIGs aus der Studiendokumentation nicht klar ersichtlich, ob die Patienten eine fortbestehende Kastration aufwiesen und ob sie, wie für den Einsatz des PARP-Hemmstoffes in der Studie notwendig, nicht für eine Chemotherapie infrage kamen. Dies reduziere die Aussagesicherheit, „sodass aus der Studie maximal Anhaltspunkte abgleitet werden können“, wie in der Pressemitteilung zu lesen ist.