Was in Naturkosmetik steckt

Neben diesen gelten noch weitere Regeln für ein Produkt mit Zertifikat. Welche das sind, was für bekannte Allergene in Naturkosmetik vorkommen, welche Konservierungsstoffe Naturkosmetik haltbar machen und was der Unterschied zwischen natürlichen, naturnahen und naturidentischen Stoffen ist, erfahren Sie in der aktuellen DAZ.