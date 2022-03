Gesichtsmasken – welche können Apotheker:innen empfehlen?

Nicht ganz so erfolgreich im Ökotest ist „Luvos Heilerde Feuchtigkeitsmaske mit Mandelöl“, ebenfalls als Naturkosmetik zertifiziert. Grund ist, dass die Prüflabore von Ökotest den unerwünschten Stoff Arsen gefunden haben – das gibt Abzug, und bei Inhaltsstoffen sowie in der Gesamtwertung reicht es für das Heilerde-Produkt am Ende nur für ein „befriedigend“. Arsen ist ein natürlicher Bestand in Erden und kommt laut dem Online-Lexikon Wikipedia „in geringen Konzentrationen … praktisch überall im Boden vor“, wobei es selten elementar – also in reiner Form – vorliegt. Doch wie gefährlich ist Arsen in der Gesichtsmaske? Ökotest zufolge geht von dem Arsen in Luvos Heilerde eine „akute Gefahr für die Verbraucherinnen“ nicht aus, dennoch seien „hohe Mengen unerwünscht“, vor allem da die im Labor festgestellten Mengen über den Werten lagen, die das Bundesinstitut für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) „für technisch vermeidbar hält“. Kurzum: Man könnte es wohl besser machen.