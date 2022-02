Wie man Kosmetik ohne Tierversuche erkennen kann

Tatsächlich werden nur etwa 10 Prozent der Inhaltsstoffe ausschließlich für Kosmetik verwendet. Der Großteil kommt in der Industrie anderweitig zum Einsatz2 – beispielsweise als Arzneimittelzusatz, oder als Bestandteil chemischer Mittel (z.B. Waschmittel)6. In diesen Bereichen gelten eigene Regeln, etwa die EU-Chemikalienverordung REACH. Zudem gilt das Kosmetik-Verbot nur für Produkte, die in der EU vermarktet werden. In vielen Ländern außerhalb der EU sind Versuche an Tieren weiterhin möglich oder sogar Pflicht, etwa in China.2 Kosmetikhersteller, die Tierversuche generell ablehnen, verzichten damit gleichzeitig auf Absatzmärkte in Ländern, in denen diese verpflichtend sind. Häufig sind dies Konzern-unabhängige Firmen und Naturkosmetik-Hersteller, sowie kleine Manufakturen.2 Doch wie findet man im Handel entsprechende Produkte?