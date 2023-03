Asthma kann anhand seiner Ätiologie oder anderer Kriterien in verschiedene Typen eingeteilt werden, beispielsweise in (nicht-)allergisches, eosinophiles oder schmerzmittelinduziertes Asthma. In der aktualisierten Leitlinie neu hinzugekommen ist das sogenannte „Typ-2-Asthma“, bei dem Zytokine nicht von den T-Helferzellen des adaptiven, sondern von unspezifischen „innate lymphoid cells“ des angeborenen Immunsystems ausgeschüttet werden. Marker für das Vorliegen eines Typ-2-Asthmas sind Stickstoffmonoxid in der Ausatemluft sowie eine hohe Zahl eosinophiler Granulozyten.