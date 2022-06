Einweisung in die Inhalationstechnik – was Apotheker wissen müssen

Fünf pharmazeutische Dienstleistungen umfasst der Katalog, drei komplexe und zwei einfache. Zu letzteren zählt die „erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung mit Üben der Inhalationstechnik“. Hinter dieser sperrigen Bezeichnung verbirgt sich etwas, das viele Apotheken schon tun, nämlich erklären, wie Inhalativa korrekt angewendet werden. Durch die Dienstleistung erhielten Patient:innen nun ein Angebot, ihre Inhalationstechnik nach einem standardisierten Prozess qualitätsgesichert zu üben, heißt es auf der ABDA-Webseite. Und sie haben zumindest theoretisch nun einen Anspruch darauf. Doch was beinhaltet die Dienstleistung genau? Und wer in der Apotheke kann sie durchführen? Hier das Wichtigste in Kürze: