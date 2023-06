Etwa ein Fünftel der Asthmatiker:innen leidet unter einer besonders schweren Form der chronisch-entzündlichen Atemwegserkrankung. Diese Betroffenen sprechen auf eine inhalative Therapie mit Glucocorticoiden und Bronchodilatatoren nicht ausreichend an. Für sie sieht die dieses Jahr aktualisierte S2k-Leitlinie, noch vor dem Einsatz oraler Glucocorticoide, eine Add-on-Therapie mit einem Biologikum vor. Liegt bei den Patient:innen ein von eosinophilen Granulozyten dominiertes Entzündungsgeschehen vor, so sind hier Interleukin-5-Antikörper die richtige Wahl, erklärt Professor Gerd Bendas. Dieses Interleukin wird von Mastzellen sowie von TH2-Zellen gebildet und regt Wachstum sowie Differenzierung der eosinophilen Granulozyten an.