Allerdings lässt eine Arbeitshilfe der Bundesapothekerkammer (BAK) aus dem Jahr 2022 Ausnahmen zu: Zur sofortigen Einnahme von Arzneimitteln zur oralen Applikation – also ein Glas Wasser für den Patienten, der sein Arzneimittel gleich in der Apotheke nehmen möchte – oder zur Auflösung von Antibiotika-Trockensäften in der Apotheke ist Leitungswasser in Ordnung. Zur Herstellung von Extrakten kann man übrigens laut Arzneibuch auch Trinkwasser verwenden – neben Gereinigtem Wasser.