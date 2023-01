Fiebersäfte selbst gemacht – das kann schiefgehen

Ibuprofen ist in Wasser praktisch unlöslich, auch Paracetamol weist nur eine begrenzte Wasserlöslichkeit auf. Flüssige Zubereitungen zum Einnehmen mit diesen beiden Wirkstoffen können daher nicht als wässrige Lösung hergestellt werden, es müssen Suspensionen konzipiert werden. Bei der Darreichungsform Suspension liegt der Feststoff ungelöst in einer flüssigen Phase vor. Um Suspensionen von hoher pharmazeutischer Qualität zu erhalten, ist meist ein gewisser Aufwand in der Entwicklung nötig. Denn zum Zeitpunkt der Entnahme der Einzeldosis muss der Wirkstoff homogen verteilt in der Flüssigkeit vorliegen, ansonsten kommt es zu gefährlichen Unter- oder Überdosierungen. Werden Suspensionen im Rezepturbetrieb hergestellt, wird der fein gepulverte Feststoff zunächst mit einer kleinen Menge der Flüssigkeit angerieben, dadurch werden die Feststoffteilchen gleichmäßig mit der Flüssigkeit benetzt und einer Agglomeratbildung vorgebeugt. In diese Anreibung kann dann der Rest der Flüssigkeit in Anteilen eingearbeitet werden.