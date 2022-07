Geprüfte Vorschriften nun auch für Ibuprofen

Zur Herstellung wird ein Überschuss an Tabletten in einer Reibschale verrieben und die benötigte Wirkstoffmenge in eine Fantaschale aus Edelstahl oder Glas eingewogen. Das Pulver wird mit ausreichend Grundlage versetzt und verrührt, die restliche Grundlage kann dann anteilig eingearbeitet werden. Ein Anteigen der Tabletten mit Grundlage wird nicht mehr empfohlen, da es wegen des Filmüberzugs zu größeren Partikeln in der Suspension führen kann.