Ist die Dichte allerdings nicht bekannt, so wird die flüssige Zubereitung unter Einsatz volumetrischer Messvorrichtungen realisiert. Dazu wird die Wirkstoffanreibung aus der Fantaschale in einen Messzylinder überführt und mit der Grundlage auf das gewünschte Volumen aufgefüllt. Als letzten Schritt wird die fertige Suspension aus dem Messzylinder in das Abgabegefäß überführt. Allerdings ist eine vollständige Entleerung häufig problematisch und es geht somit Arzneistoff verloren. Um Wirkstoffverluste durch das Umfüllen zu verhindern, ist es daher empfehlenswert, die Suspension direkt in einer zuvor kalibrierten Flasche herzustellen.