Kinderleichte Tabletteneinnahme?

Bei jüngeren Patienten kann die Kopfstellung und das „Pop-Bottle-Verfahren“ ausprobiert werden, allerdings empfehlen sich bei kleineren Kindern andere Methoden, um die Einnahme der Tabletten(-teilstücke) zu erleichtern. Auch hier sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Handelt es sich um normale, unretardierte Tabletten, so können diese in den meisten Fällen zunächst geteilt werden, um auf eine kindgerechte Dosierung zu kommen. Die Tablettenhälften können dann in den meisten Fällen problemlos mit Pudding oder Kompott vermischt und dem Kind verabreicht werden. Bei einigen Tabletten ist auch ein Zerfallenlassen in Wasser denkbar – hier muss jeweils die Fachinformation des Herstellers konsultiert oder Rücksprache mit der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung gehalten werden.

Sondenbögen als hilfreiche Informationsquelle

Sondenbögen der jeweiligen Arzneistoffe können hier ebenso eine hilfreiche Informationsquelle sein, denn: Sind Tabletten oder Kapseln sondierbar – ist also eine Gabe mittels einer Ernährungssonde möglich – sind sie in den meisten Fällen auch mörser- oder in Wasser suspendierbar. Oder im Falle von Kapseln eignen sie sich zum Öffnen und können dann ebenfalls suspendiert werden. Im Bereich der Ibuprofen- oder Paracetamol-haltigen festen Oralia ist hier nicht mit galenisch bedingten Überraschungen zu rechnen. Es sollte bei der unmittelbar zeitnahen Einnahme darauf geachtet werden, dass Suspensionen kurz vor beziehungsweise gegebenenfalls während des Trinkens von Teilmengen immer wieder aufgeschlämmt werden, damit die gesamte Tablettenmasse vom Kind eingenommen wird und es somit zu keiner Unterdosierung kommt.

Schluckhilfe braucht Übung und ist für Kinder schwierig

Eine letzte Möglichkeit, das Schlucken zu erleichtern, stellt die seit einigen Jahren auf dem Markt befindliche Schluckhilfe MedCoat® der Firma Hennig Arzneimittel dar, die hauptsächlich für Patienten mit Schluckstörungen in der Geriatrie gedacht war. Die Tablette oder das scharfkantige Tablettenteilstück wird bei MedCoat® durch eine dünne, geschmackskaschierende Gelmembran gedrückt, die die Tablette wie einen Filmüberzug vollständig umschließt. Durch die glatte Oberfläche und speichelanregende Eigenschaften des Überzugs wird der Schluckvorgang erleichtert. Das Verfahren bedarf einiger Übung und kann nicht allein vom Kind durchführt werden – auch manchen Eltern dürfte die Anwendung erst nach einiger Übung gelingen.

Es bleibt zu hoffen, dass trotz aller Tipps und Tricks und Notlösungen der Engpass an – nicht nur in der Pädiatrie versorgungsrelevanten – Wirkstoffen zeitnah ein Ende findet und sich Notlösungen nicht zur Regelversorgung verfestigen.