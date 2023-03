Im Fall der Natriumhydroxid(NaOH)-Lösung wird der Titer anhand der enthaltenen Hydroxid-Ionen (OH--Ionen) ermittelt. Der genaue Gehalt an Hydroxid-Ionen lässt sich durch den Verbrauch an Natronlauge zur Neutralisation einer bekannten Menge an Säure bestimmten. Als Säure kann der Feststoff Oxalsäure-Dihydrat verwendet werden, dieser wird dazu in Wasser gelöst.