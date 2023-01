Zurück zum Mörser - Mahlen statt Lösen als ein neuer Ansatz

Nitrofurantoin ist ein antibiotisch wirkendes Arzneimittel zur Therapie von Harnwegsinfektionen. Hergestellt wird (E)-1-[(5-Nitrofurfuryliden)­amino]imidazolidin-2,4-dion (so der systematische Name des organochemischen Wirkstoffs) in der Regel, indem man es in mehreren Schritten aus Chloressigsäure und Hydrazin als Grundsubstanzen und späterer Zugabe von Kaliumcyanat und 5-Nitrofurfural synthetisiert. Im letzten Schritt reagieren Aminohydantoin und 5-Nitrofurfural miteinander zum gewünschten Produkt.

Derzeit findet diese letzte Reaktion in großen Mischern statt, in denen die Substanzen in Lösemitteln miteinander reagieren. Eine britische Studie aus dem Jahr 2022 konnte aber zeigen, dass der gleiche Schritt sich mit deutlich weniger Müll, Chemikalienverbrauch und Emissionen auf einem mechanischen Weg erreichen lässt.