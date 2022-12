Recyclingansatz: Vom Müllstrudel zum Alzheimerwirkstoff?

Spätestens in verklebter Form, etwa in Milchtüten mit Pappe und zum Teil Alufolie wird das Recycling fast unmöglich – stattdessen landet dann einiges von diesem Abfall in der Verbrennung. Denn zumindest verbrennt PE, das außer Kohlenstoff und Wasserstoff keine anderen Anteile aufweist, rückstandslos zu Kohlendioxid und Wasser. Allerdings mit entsprechend schlechter CO 2 -Bilanz, da das Ausgangsmaterial Ethen überwiegend aus Erdöl gewonnen wird.