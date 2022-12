AOKen übernehmen Mehrkosten für Fiebersäfte

Ist der betreffende Saft fürs Kind ärztlich verordnet und gibt es in der Apotheke nur ein Präparat über Festbetrag – zum Beispiel Benuron –, fallen für die Eltern Mehrkosten an. Für AOK-Versicherte soll damit vorübergehend Schluss sein. Wie der AOK-Bundesverband am heutigen Donnerstag mitteilt, haben die elf AOKen beschlossen, bei Ibuprofen- und Paracetamol-haltigen Fiebersäften für Kinder ab sofort anfallende Mehrkosten zu übernehmen. Die Ausnahmeregelung soll zunächst für die laufende Erkältungssaison bis Ende März 2023 gelten.

„Wir wollen in der angespannten Situation für etwas Entlastung sorgen“, erklärte dazu die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann. Angesichts der zunehmenden Lieferengpässe mahnt die Verbandschefin zugleich „effektive Maßnahmen für mehr Versorgungssicherheit im Arzneimittelbereich“ an. Sie verweist darauf, dass die AOK-Gemeinschaft bereits vor zwei Jahren in einem Positionspapier Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln Vorschläge hierzu gemacht habe – zum Beispiel für ein Frühwarnsystem mit verpflichtenden Meldungen der Hersteller zu Lieferschwierigkeiten. Außerdem sollten Bevorratung und Lagerhaltung beim Großhandel sowie bei pharmazeutischen Unternehmen ausgebaut werden. „Bevor reflexartig an der Preisschraube zulasten der Beitragszahlenden gedreht wird, müssen diese Maßnahmen in der angekündigten Gesetzgebung erst einmal umgesetzt werden“, fordert Reimann.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich angekündigt, noch vor Weihnachten Eckpunkte für ein „Generika-Gesetz“ vorzulegen, mit dem Engpässen begegnet werden soll. Mit Hilfe des Bundeswirtschaftsministeriums soll dazu auch das Vergaberecht geändert werden – ob dies im Sinne der AOKen geschieht, die auf ihre Exklusivverträge schwören, muss sich zeigen.