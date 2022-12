Der GKV-Spitzenverband hat am 7. November einige Änderungen zu Festbeträgen beschlossen, die am 1. Januar 2023 wirksam werden. In fünf Festbetragsgruppen werden die Festbeträge erhöht. Die Festbeträge in zwei Gruppen werden aufgehoben. Der GKV-Spitzenverband ist damit seiner eigenen Ankündigung vom August gefolgt.