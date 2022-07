... aber Melden trotzdem erlaubt

Allerdings, so das BfArM weiter, könne neben den Kriterien für die Selbstverpflichtung von Unternehmen generell jeder Lieferengpass über das Portal an das BfArM gemeldet werden, also auch bei Paracetamol-Präparaten für Kinder. Dass Firmen durchaus „nicht versorgungsrelevante“ Arzneimittel melden, zeigt das Beispiel Ibuflam Kindersaft, der sich auf der BfArM-Liste findet.