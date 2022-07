Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat angesichts der zurzeit eingeschränkten Verfügbarkeit von Fiebersäften für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen „umfangreiche Recherchen und Prüfungen durchgeführt“. Das teilt das Institut heute auf seiner Webseite mit. Diese seien zu dem Ergebnis gekommen, dass neben dem Rückzug eines Marktteilnehmers auch auf eine Verteilproblematik ursächlich für den Engpass sind. Einen „Lieferabriss“ habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben, so das BfArM. Und die im Direktvertrieb oder über den vollversorgenden Großhandel abgegebenen Warenmengen repräsentierten in Summe den bisherigen durchschnittlichen Bedarf.

Allerdings: In 2022 sei der Bedarf an den betroffenen Arzneimitteln überproportional angestiegen. „Die Ursachen hierfür konnten bislang nicht befriedigend ermittelt werden“, so das BfArM.