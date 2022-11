In einem Grußwort erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Betroffenen hätten keine klare Perspektive und wüssten nicht, was auf sie zukommt. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Vielfalt der Aspekte bei Long Covid „unfassbar spannend“. Es gebe immensen Forschungsbedarf, wobei die Forschung auch Erkenntnisse zu anderen Erkrankungen verspreche. Vieles spreche dafür, dass Long Covid mehrere Krankheitsbilder umfasst. Die vielen Symptome hätten gemeinsam, dass sie die Lebensqualität wesentlich senken. Darum und wegen der großen Zahl der Betroffenen ist Long Covid für Lauterbach ein „forschungsmäßiger Notfall“. Daher verhandle er derzeit über ein großes Forschungsprogramm, erklärte Lauterbach, räumte aber ein, dass die Arbeit erst am Anfang stehe. Bis Februar werde alles zusammengetragen. Außerdem forderte Lauterbach, jeder in der ambulanten Versorgung müsse wissen, auf was bei Long Covid zu achten sei. Die Spezialambulanzen könnten nicht alle Patienten versorgen. Die Versorgung zu fördern, solle daher ein Schwerpunkt seiner Arbeit sein. Er kündigte Versorgungspfade vom Gemeinsamen Bundesausschuss an, die lange Odysseen der Patienten ohne Diagnose verhindern sollen. Nötig sei auch mehr Aufklärung über die Erkrankung, insbesondere für Arbeitgeber. Dazu diene beispielsweise das Informationsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.